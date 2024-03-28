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Боршковский Михаил Игнатьевич

Место рождения

Юрковка, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боршковский Игнатий

Мать: Боршковская Ирина

Юрковка, Черкаська область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Рождение ребёнка
1840

Сын: Боршковский Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Боршковская (Кучевская) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
27.03.1846

Дочь: (Боршковская) Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Боршковская (Кучевская) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
15.10.1852

Сын: Боршковский Евфимий Михайлович

Мать ребёнка: Боршковская (Кучевская) Мария Яковлевна

Юрковка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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