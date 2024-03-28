Боршковский Михаил Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боршковский Игнатий
Мать: Боршковская Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Рождение ребёнка
1840
Сын: Боршковский Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Боршковская (Кучевская) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1846
Дочь: (Боршковская) Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Боршковская (Кучевская) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.10.1852
Сын: Боршковский Евфимий Михайлович
Мать ребёнка: Боршковская (Кучевская) Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно