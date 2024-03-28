Боршковская (Кучевская) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская (Кучевская) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840

Сын: Боршковский Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Боршковский Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
27.03.1846

Дочь: (Боршковская) Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Боршковский Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
15.10.1852

Сын: Боршковский Евфимий Михайлович

Отец ребёнка: Боршковский Михаил Игнатьевич

Юрковка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Юрковка, Черкаська область

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