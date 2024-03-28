Боршковская (Кучевская) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Боршковский Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Боршковский Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.03.1846
Дочь: (Боршковская) Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Боршковский Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.10.1852
Сын: Боршковский Евфимий Михайлович
Отец ребёнка: Боршковский Михаил Игнатьевич
Смерть
Неизвестно