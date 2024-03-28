Боршковская Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская Ирина

Место рождения

Любашевка, Посуховская волость, Уманский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Любашевка, Посуховская волость, Уманский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боршковский Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Боршковский Игнатий

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боршковский Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Боршковский Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Боршковский Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боршковский Иосиф Игнатьевич

Отец ребёнка: Боршковский Игнатий

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802

Сын: Боршковский Венедикт Игнатьевич

Отец ребёнка: Боршковский Игнатий

Смерть
Неизвестно
Юрковка, Черкаська область

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