Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна

Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боршковский Игнатий

Мать: Боршковская Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1841

Дочь: (Волчанская) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович

Рождение ребёнка
08.07.1844

Дочь: (Волчанская) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович

Рождение ребёнка
29.04.1846

Дочь: (Волчанская) Феодосья Васильевна

Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович

Рождение ребёнка
01.03.1849

Дочь: (Волчанская) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович

Рождение ребёнка
20.10.1851

Сын: Волчанский Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович

Рождение ребёнка
29.03.1856

Сын: Волчанский Марк Васильевич

Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.