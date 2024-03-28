Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боршковский Игнатий
Мать: Боршковская Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1841
Дочь: (Волчанская) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович
Рождение ребёнка
08.07.1844
Дочь: (Волчанская) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович
Рождение ребёнка
29.04.1846
Дочь: (Волчанская) Феодосья Васильевна
Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович
Рождение ребёнка
01.03.1849
Дочь: (Волчанская) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович
Рождение ребёнка
20.10.1851
Сын: Волчанский Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович
Рождение ребёнка
29.03.1856
Сын: Волчанский Марк Васильевич
Отец ребёнка: Волчанский Василий Александрович