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Волчанский Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1841

Дочь: (Волчанская) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
08.07.1844

Дочь: (Волчанская) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
29.04.1846

Дочь: (Волчанская) Феодосья Васильевна

Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.03.1849

Дочь: (Волчанская) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.10.1851

Сын: Волчанский Артемий Васильевич

Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
29.03.1856

Сын: Волчанский Марк Васильевич

Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна

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