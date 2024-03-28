Волчанский Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1841
Дочь: (Волчанская) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
08.07.1844
Дочь: (Волчанская) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.04.1846
Дочь: (Волчанская) Феодосья Васильевна
Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.03.1849
Дочь: (Волчанская) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.10.1851
Сын: Волчанский Артемий Васильевич
Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.03.1856
Сын: Волчанский Марк Васильевич
Мать ребёнка: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна