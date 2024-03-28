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Боршковский Венедикт Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Боршковский Игнатий

Мать: Боршковская Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Диадур (Боршковская) Анна Венедиктовна

Мать ребёнка: Боршковская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Боршковский Иван Венедиктович

Мать ребёнка: Боршковская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Нижинская (Боршковская) Ирина Венедиктовна

Мать ребёнка: Боршковская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мациевская (Боршковская) Ксения Венедиктовна

Мать ребёнка: Боршковская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гирская (Боршковская) Татьяна Венедиктовна

Мать ребёнка: Боршковская Мария Григорьевна

Смерть
1872

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