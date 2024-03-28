Боршковский Венедикт Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1872
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Боршковский Игнатий
Мать: Боршковская Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Диадур (Боршковская) Анна Венедиктовна
Мать ребёнка: Боршковская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Боршковский Иван Венедиктович
Мать ребёнка: Боршковская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Нижинская (Боршковская) Ирина Венедиктовна
Мать ребёнка: Боршковская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мациевская (Боршковская) Ксения Венедиктовна
Мать ребёнка: Боршковская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гирская (Боршковская) Татьяна Венедиктовна
Мать ребёнка: Боршковская Мария Григорьевна
Смерть
1872