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Боршковский Иван Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Боршковский Венедикт Игнатьевич

Мать: Боршковская Мария Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Демкович (Боршковская) Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Боршковский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Боршковский Феодосий Иванович

Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Боршковская) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Боршковский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Боршковский Петр Иванович

Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна

Смерть
1904

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