Боршковский Иван Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Демкович (Боршковская) Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Боршковский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Боршковский Феодосий Иванович
Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Боршковская) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Боршковский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Боршковский Петр Иванович
Мать ребёнка: Боршковская Анна Леонтьевна
Смерть
1904