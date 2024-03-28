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Боршковский Феодосий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Боршковский Иван Венедиктович

Мать: Боршковская Анна Леонтьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Боршковская) Евдокия Федосьевна

Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Боршковский Михаил Федосьевич

Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Боршковская) Анна Федосьевна

Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Боршковский Василий Федосьевич

Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Боршковский Григорий Федосьевич

Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Боршковский Иван Федосьевич

Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Боршковская) Ксения Федосьевна

Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна

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