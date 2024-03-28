Боршковский Феодосий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Боршковская) Евдокия Федосьевна
Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Боршковский Михаил Федосьевич
Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Боршковская) Анна Федосьевна
Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Боршковский Василий Федосьевич
Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Боршковский Григорий Федосьевич
Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Боршковский Иван Федосьевич
Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Боршковская) Ксения Федосьевна
Мать ребёнка: Боршковская Марфа Ивановна