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Боршковская Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Боршковская) Евдокия Федосьевна

Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Боршковский Михаил Федосьевич

Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Боршковская) Анна Федосьевна

Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Боршковский Василий Федосьевич

Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Боршковский Григорий Федосьевич

Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Боршковский Иван Федосьевич

Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Боршковская) Ксения Федосьевна

Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович

Смерть
Неизвестно

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