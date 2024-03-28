Боршковская Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Боршковская) Евдокия Федосьевна
Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Боршковский Михаил Федосьевич
Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Боршковская) Анна Федосьевна
Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Боршковский Василий Федосьевич
Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Боршковский Григорий Федосьевич
Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Боршковский Иван Федосьевич
Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Боршковская) Ксения Федосьевна
Отец ребёнка: Боршковский Феодосий Иванович
Смерть
Неизвестно