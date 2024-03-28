Боршковская Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Демкович (Боршковская) Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Боршковский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Боршковский Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Боршковская) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Боршковский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Боршковский Петр Иванович
Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович
Смерть
1918