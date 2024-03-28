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Боршковская Анна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Демкович (Боршковская) Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Боршковский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Боршковский Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Боршковская) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Боршковский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Боршковский Петр Иванович

Отец ребёнка: Боршковский Иван Венедиктович

Смерть
1918

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