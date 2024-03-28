Боршковская Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Диадур (Боршковская) Анна Венедиктовна
Отец ребёнка: Боршковский Венедикт Игнатьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Боршковский Иван Венедиктович
Отец ребёнка: Боршковский Венедикт Игнатьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Нижинская (Боршковская) Ирина Венедиктовна
Отец ребёнка: Боршковский Венедикт Игнатьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мациевская (Боршковская) Ксения Венедиктовна
Отец ребёнка: Боршковский Венедикт Игнатьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гирская (Боршковская) Татьяна Венедиктовна
Отец ребёнка: Боршковский Венедикт Игнатьевич
Смерть
1879