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Боршковская Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Диадур (Боршковская) Анна Венедиктовна

Отец ребёнка: Боршковский Венедикт Игнатьевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Боршковский Иван Венедиктович

Отец ребёнка: Боршковский Венедикт Игнатьевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Нижинская (Боршковская) Ирина Венедиктовна

Отец ребёнка: Боршковский Венедикт Игнатьевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мациевская (Боршковская) Ксения Венедиктовна

Отец ребёнка: Боршковский Венедикт Игнатьевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гирская (Боршковская) Татьяна Венедиктовна

Отец ребёнка: Боршковский Венедикт Игнатьевич

Смерть
1879

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