Боршковский Евфимий Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.10.1852
Дата смерти1916
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1852
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1876
Рождение ребёнка
25.08.1879
Рождение ребёнка
20.03.1884
Дочь: Шевчук (Боршковская) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.04.1887
Дочь: Гнидец (Боршковская) Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.05.1890
Дочь: Савченко (Боршковская) Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна
Бракосочетание
17.05.1893
Рождение ребёнка
09.03.1894
Сын: Боршковский Александр Ефимович
Мать ребёнка: Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна
Рождение ребёнка
27.12.1896
Дочь: (Боршковская) Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна
Рождение ребёнка
29.05.1899
Дочь: (Боршковская) Феодосья Ефимовна
Мать ребёнка: Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна
Рождение ребёнка
25.06.1904
Дочь: (Боршковская) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна
Смерть
1916