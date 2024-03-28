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Боршковский Евфимий Михайлович

Место рождения

Юрковка, Черкаська область

Дата рождения

15.10.1852

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1857 г.р.
1866 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1852

Отец: Боршковский Михаил Игнатьевич

Мать: Боршковская (Кучевская) Мария Яковлевна

Юрковка, Черкаська область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1876

Жена: Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.08.1879

Сын: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Мать ребёнка: Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.03.1884

Дочь: Шевчук (Боршковская) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.04.1887

Дочь: Гнидец (Боршковская) Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.05.1890

Дочь: Савченко (Боршковская) Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна

Бракосочетание
17.05.1893

Жена: Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна

Рождение ребёнка
09.03.1894

Сын: Боршковский Александр Ефимович

Мать ребёнка: Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна

Рождение ребёнка
27.12.1896

Дочь: (Боршковская) Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна

Рождение ребёнка
29.05.1899

Дочь: (Боршковская) Феодосья Ефимовна

Мать ребёнка: Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна

Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: (Боршковская) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна

Смерть
1916
Юрковка, Черкаська область

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