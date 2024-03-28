Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна

Место рождения

Серебрия, Вінницька область

Дата рождения

1857

Дата смерти

11.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Валигурский Игнатий

Мать: не указана

Серебрия, Вінницька область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1876

Муж: Боршковский Евфимий Михайлович

Рождение ребёнка
25.08.1879

Сын: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.03.1884

Дочь: Шевчук (Боршковская) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович

Рождение ребёнка
02.04.1887

Дочь: Гнидец (Боршковская) Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович

Рождение ребёнка
25.05.1890

Дочь: Савченко (Боршковская) Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович

Смерть
11.01.1893
Юрковка, Черкаська область

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