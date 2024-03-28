Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти11.01.1893
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Валигурский Игнатий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1876
Рождение ребёнка
25.08.1879
Сын: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович
Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1884
Дочь: Шевчук (Боршковская) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович
Рождение ребёнка
02.04.1887
Дочь: Гнидец (Боршковская) Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1890
Дочь: Савченко (Боршковская) Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович
Смерть
11.01.1893