Боршковский Николай/Евдоким Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Место рождения

Юрковка, Черкаська область

Дата рождения

25.08.1879

Дата смерти

07.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879

Отец: Боршковский Евфимий Михайлович

Мать: Боршковская (Валигурская) Мария Игнатьевна

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.02.1907

Дочь: (Боршковская) Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.10.1908

Дочь: (Боршковская) Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.05.1911

Сын: Боршковский Семён Николаевич

Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.05.1913

Сын: Боршкивский Терентий Николаевич

Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.02.1918

Сын: Боршковский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.03.1921

Сын: Боршковский Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна

Юрковка, Черкаська область
Смерть
07.06.1933
Юрковка, Черкаська область
от голода

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