Боршковский Николай/Евдоким Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.08.1879
Дата смерти07.06.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879
Рождение ребёнка
04.02.1907
Дочь: (Боршковская) Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна
Рождение ребёнка
09.10.1908
Дочь: (Боршковская) Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна
Рождение ребёнка
05.05.1911
Сын: Боршковский Семён Николаевич
Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна
Рождение ребёнка
10.05.1913
Сын: Боршкивский Терентий Николаевич
Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна
Рождение ребёнка
11.02.1918
Сын: Боршковский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна
Рождение ребёнка
22.03.1921
Сын: Боршковский Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Боршковская Мария Лазаревна
Смерть
07.06.1933
от голода