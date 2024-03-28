Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.05.1893
Рождение ребёнка
09.03.1894
Сын: Боршковский Александр Ефимович
Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1896
Дочь: (Боршковская) Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1899
Дочь: (Боршковская) Феодосья Ефимовна
Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович
Рождение ребёнка
25.06.1904
Дочь: (Боршковская) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович