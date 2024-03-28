Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская (Шевченко) Ирина Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1866

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.05.1893

Муж: Боршковский Евфимий Михайлович

Рождение ребёнка
09.03.1894

Сын: Боршковский Александр Ефимович

Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович

Рождение ребёнка
27.12.1896

Дочь: (Боршковская) Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович

Рождение ребёнка
29.05.1899

Дочь: (Боршковская) Феодосья Ефимовна

Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович

Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: (Боршковская) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Боршковский Евфимий Михайлович

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