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Боршковский Марк Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Боршковский Григорий Игнатьевич

Мать: Боршковская Наталья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Константиновская (Боршковская) Елизавета Марковна

Мать ребёнка: Боршковская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Боршковская) Стефанида Марковна

Мать ребёнка: Боршковская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Боршковская) Антонина Марковна

Мать ребёнка: Боршковская Анна Семеновна

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