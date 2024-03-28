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Боршковская Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Константиновская (Боршковская) Елизавета Марковна

Отец ребёнка: Боршковский Марк Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Боршковская) Стефанида Марковна

Отец ребёнка: Боршковский Марк Григорьевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Боршковская) Антонина Марковна

Отец ребёнка: Боршковский Марк Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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