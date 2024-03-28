Боршковская Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Константиновская (Боршковская) Елизавета Марковна
Отец ребёнка: Боршковский Марк Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Боршковская) Стефанида Марковна
Отец ребёнка: Боршковский Марк Григорьевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Боршковская) Антонина Марковна
Отец ребёнка: Боршковский Марк Григорьевич
Смерть
Неизвестно