Константиновская (Боршковская) Елизавета Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиновская (Боршковская) Елизавета Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Боршковский Марк Григорьевич

Мать: Боршковская Анна Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905

Сын: Константиновский Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Константиновский Ефим Гордеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Константиновский Иван Ефимович

Отец ребёнка: Константиновский Ефим Гордеевич

Смерть
Неизвестно

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