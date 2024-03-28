Константиновская (Боршковская) Елизавета Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Константиновский Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Константиновский Ефим Гордеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Константиновский Иван Ефимович
Отец ребёнка: Константиновский Ефим Гордеевич
Смерть
Неизвестно