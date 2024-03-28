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Боршковский Терентий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Боршковский Григорий Игнатьевич

Мать: Боршковская Наталья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900

Сын: Боршковский Федор Терентьевич

Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Боршковский Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Боршковская) Елена Терентьевна

Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Боршковский Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Боршковская) Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Боршковский Арсений Терентьевич

Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна

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