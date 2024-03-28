Боршковский Терентий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Боршковский Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Боршковский Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Боршковская) Елена Терентьевна
Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Боршковский Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Боршковская) Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Боршковский Арсений Терентьевич
Мать ребёнка: Боршковская (Будаловская) Анна Романовна