Боршковская (Будаловская) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская (Будаловская) Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900

Сын: Боршковский Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Боршковский Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Боршковская) Елена Терентьевна

Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Боршковский Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Боршковская) Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Боршковский Арсений Терентьевич

Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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