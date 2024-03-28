Боршковская (Будаловская) Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Боршковский Федор Терентьевич
Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Боршковский Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Боршковская) Елена Терентьевна
Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Боршковский Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Боршковская) Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Боршковский Арсений Терентьевич
Отец ребёнка: Боршковский Терентий Григорьевич
Смерть
Неизвестно