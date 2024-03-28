Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Боршковский Григорий Игнатьевич

Мать: Боршковская Наталья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871

Сын: Щавинский Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Щавинский Яков Иванович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Щавинская) Марианна Яковлевна

Отец ребёнка: Щавинский Яков Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Щавинский Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Щавинский Яков Иванович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Щавинская) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Щавинский Яков Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Щавинский Макарий Яковлевич

Отец ребёнка: Щавинский Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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