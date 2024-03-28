Щавинский Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Щавинский Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Щавинская) Марианна Яковлевна
Мать ребёнка: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Щавинская) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Щавинский Макарий Яковлевич
Мать ребёнка: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна