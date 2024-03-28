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Щавинский Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871

Сын: Щавинский Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Щавинская) Марианна Яковлевна

Мать ребёнка: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Щавинский Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Щавинская) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Щавинский Макарий Яковлевич

Мать ребёнка: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна

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