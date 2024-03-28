Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Менгельский Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Менгельский Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Менгельский Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Менгельский Савва Леонтьевич
Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Менгельская) Неонила Леонтьевна
Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Менгельская) Агриппина Леонтьевна
Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Менгельская) Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович
Смерть
Неизвестно