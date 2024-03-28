Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМенгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Боршковский Григорий Игнатьевич

Мать: Боршковская Наталья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862

Сын: Менгельский Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Менгельский Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Менгельский Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Менгельский Савва Леонтьевич

Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Менгельская) Неонила Леонтьевна

Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Менгельская) Агриппина Леонтьевна

Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Менгельская) Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Менгельский Леонтий Ефремович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.