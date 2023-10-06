Бонько (Булитко) Анна Ивановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения08.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1857
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1877
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1880
Сын: Бонько Илларион Васильевич
Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1882
Сын: Бонько Антоний Васильевич
Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1884
Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1886
Дочь: Пищик Соломония Васильевна
Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1890
Дочь: Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1892
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1895
Дочь: София Васильевна
Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно