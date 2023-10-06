Бонько (Булитко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонько (Булитко) Анна Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1857

Отец: Булитко Иван Федорович

Мать: Булитко Екатерина Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Бонько Василий Макарович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1880

Сын: Бонько Илларион Васильевич

Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1882

Сын: Бонько Антоний Васильевич

Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1884

Сын: Бонько Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1886

Дочь: Пищик Соломония Васильевна

Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1890

Дочь: Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1892

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1895

Дочь: София Васильевна

Отец ребёнка: Бонько Василий Макарович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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