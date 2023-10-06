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(Бонько) София Васильевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.09.1895

Дата смерти

02.09.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1895

Отец: Бонько Василий Макарович

Мать: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.09.1897
Харьковская губерния, Российская империя
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