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Бонько Василий Макарович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1857

Отец: Бонько Макарий Семенович

Мать: Бонько Ксения Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1880

Сын: Бонько Илларион Васильевич

Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1882

Сын: Бонько Антоний Васильевич

Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1884

Сын: Бонько Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1886

Дочь: Пищик Соломония Васильевна

Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1890

Дочь: Феодора Васильевна

Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1892

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1895

Дочь: София Васильевна

Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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