Бонько Василий Макарович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1857
Отец: Бонько Макарий Семенович
Мать: Бонько Ксения Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1877
Жена: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1880
Сын: Бонько Илларион Васильевич
Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1882
Сын: Бонько Антоний Васильевич
Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1884
Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1886
Дочь: Пищик Соломония Васильевна
Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1890
Дочь: Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1892
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1895
Дочь: София Васильевна
Мать ребёнка: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно