Бонько Илларион Васильевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения20.10.1880
Дата смерти05.12.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1880
Отец: Бонько Василий Макарович
Мать: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
05.12.1880
Харьковская губерния, Российская империя