Бонько Антоний Васильевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.07.1882
Дата смерти02.03.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1882
Отец: Бонько Василий Макарович
Мать: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.03.1886
Харьковская губерния, Российская империя