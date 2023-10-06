Бонько Антоний Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБонько Антоний Васильевич

Бонько Антоний Васильевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.07.1882

Дата смерти

02.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1882

Отец: Бонько Василий Макарович

Мать: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.03.1886
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close