(Бонько) Феодора Васильевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения21.02.1890
Дата смерти24.09.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1890
Отец: Бонько Василий Макарович
Мать: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
24.09.1895
Харьковская губерния, Российская империя