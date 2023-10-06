(Бонько) Марфа Васильевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения02.11.1892
Дата смерти27.09.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1892
Отец: Бонько Василий Макарович
Мать: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.09.1895
Харьковская губерния, Российская империя