Бонько Михаил Васильевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения21.11.1884
Дата смерти21.07.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1884
Отец: Бонько Василий Макарович
Мать: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.07.1885
Харьковская губерния, Российская империя