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Бонько Михаил Васильевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.11.1884

Дата смерти

21.07.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1884

Отец: Бонько Василий Макарович

Мать: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.07.1885
Харьковская губерния, Российская империя
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