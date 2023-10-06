Булитко Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1835
Отец: Булитко Федор Филиппович
Мать: Булитко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1856
Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.12.1857
Дочь: Бонько Анна Ивановна
Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1868
Дочь: Булитко Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
23.02.1869
Дочь: Булитко Домникия Ивановна
Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
09.12.1871
Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.12.1879
Дочь: Булитко Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно