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Булитко Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1835

Отец: Булитко Федор Филиппович

Мать: Булитко Ольга Ивановна

Бракосочетание
24.01.1854

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1856

Сын: Булитко Максим Иванович

Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.12.1857

Дочь: Бонько Анна Ивановна

Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1868

Дочь: Булитко Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.02.1869

Дочь: Булитко Домникия Ивановна

Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
09.12.1871

Сын: Булитко Евграф Иванович

Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.12.1879

Дочь: Булитко Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Булитко Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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