Булитко (Петренко) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булитко (Петренко) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1835

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1835

Отец: Петренко Алексей Потапович

Мать: Петренко Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
20.01.1856

Сын: Булитко Максим Иванович

Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович

Рождение ребёнка
08.12.1857

Дочь: Бонько (Булитко) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович

Рождение ребёнка
08.02.1868

Дочь: Булитко Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович

Рождение ребёнка
23.02.1869

Дочь: Булитко Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович

Рождение ребёнка
09.12.1871

Сын: Булитко Евграф Иванович

Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.12.1879

Дочь: Булитко Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович

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