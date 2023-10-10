Булитко (Петренко) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1835
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1835
Рождение ребёнка
20.01.1856
Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович
Рождение ребёнка
08.12.1857
Дочь: Бонько (Булитко) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович
Рождение ребёнка
08.02.1868
Дочь: Булитко Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1869
Дочь: Булитко Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович
Рождение ребёнка
09.12.1871
Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.12.1879
Дочь: Булитко Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Булитко Иван Федорович