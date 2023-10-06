Пищик (Бонько) Соломония Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Бонько) Соломония Васильевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886

Отец: Бонько Василий Макарович

Мать: Бонько Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.05.1904

Муж: Пищик Семен Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Пищик Семен Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1917

Сын: Пищик Константин Семенович

Отец ребёнка: Пищик Семен Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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