Пищик (Бонько) Соломония Васильевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886
Отец: Бонько Василий Макарович
Мать: Бонько Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.05.1904
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1907
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Пищик Семен Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1917
Сын: Пищик Константин Семенович
Отец ребёнка: Пищик Семен Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно