Пищик Семен Андреевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения13.04.1878
Дата смерти1922
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1878
Отец: Пищик Андрей Иванович
Мать: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.05.1904
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1907
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Пищик Соломония Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Пищик Евдокия
Рождение ребёнка
04.03.1917
Сын: Пищик Константин Семенович
Мать ребёнка: Пищик Соломония Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Пищик Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищик Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1922