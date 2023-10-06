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Пищик Семен Андреевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.04.1878

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1878

Отец: Пищик Андрей Иванович

Мать: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.05.1904

Жена: Пищик Соломония Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Пищик Соломония Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912

Сын: Пищик Алексей Семенович

Мать ребёнка: Пищик Евдокия

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.03.1917

Сын: Пищик Константин Семенович

Мать ребёнка: Пищик Соломония Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1918

Сын: Пищик Григорий Семенович

Мать ребёнка: Пищик Евдокия

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищик Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
1922
Ивот, Сумська область
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