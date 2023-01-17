Корытов Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорытов Максим Григорьевич

Корытов Максим Григорьевич

avatar

Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.11.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1793

Отец: Корытов Григорий Иванович

Мать: Корытова Евгения Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
26.11.1793
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был показанного села Борисоглебского пономарь Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Параскева Тимофеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Корытов Денис Максимович

Мать ребёнка: Параскева Тимофеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Корытов Иван Максимович

Мать ребёнка: Параскева Тимофеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.03.1829

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Корытова Анастасия Ильинична

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Морданова Зиновия Максимовна

Мать ребёнка: Корытова Анастасия Ильинична

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Корытов Уар Максимович

Мать ребёнка: Корытова Анастасия Ильинична

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.03.1840

Сын: Корытов Арсений Максимович

Мать ребёнка: Корытова Анастасия Ильинична

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.09.1845

Дочь: Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Корытова Анастасия Ильинична

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корытова Анастасия Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close