Корытов Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1793
Крещение
26.11.1793
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был показанного села Борисоглебского пономарь Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.03.1829
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Корытова Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Морданова Зиновия Максимовна
Мать ребёнка: Корытова Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Корытова Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
03.03.1840
Сын: Корытов Арсений Максимович
Мать ребёнка: Корытова Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
?.09.1845
Дочь: Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Корытова Анастасия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно