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Корытова Евгения Васильевна

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Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.10.1766

Дата смерти

Между 1846 и 1849

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1766

Отец: Василий Петрович

Мать: Марфа Яковлевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
06.10.1766
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.05.1782

Муж: Корытов Григорий Иванович

Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1788

Дочь: Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Корытов Григорий Иванович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1793

Сын: Корытов Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Корытов Григорий Иванович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Мариамна Григорьевна

Отец ребёнка: Корытов Григорий Иванович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.03.1801

Сын: Корытов Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Корытов Григорий Иванович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Корытов Григорий Иванович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1846 и 1849
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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