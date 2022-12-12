Корытова Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1766
Дата смертиМежду 1846 и 1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1766
Отец: Василий Петрович
Мать: Марфа Яковлевна
Крещение
06.10.1766
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.05.1782
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1788
Дочь: Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Корытов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1793
Сын: Корытов Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Корытов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Мариамна Григорьевна
Отец ребёнка: Корытов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1801
Сын: Корытов Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Корытов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Корытов Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1846 и 1849