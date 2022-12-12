Марина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1788
Крещение
22.02.1788
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница была тоя ж вотчины и деревни крестьянина Дмитрея Васильева жена Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно