Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Григорьевна

Марина Григорьевна

avatar

Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.02.1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1788

Отец: Корытов Григорий Иванович

Мать: Корытова Евгения Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
22.02.1788
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница была тоя ж вотчины и деревни крестьянина Дмитрея Васильева жена Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close