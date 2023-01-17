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Корытов Григорий Иванович

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Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.01.1763

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1763

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Марфа Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.05.1782

Жена: Корытова Евгения Васильевна

Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1788

Дочь: Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Корытова Евгения Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1793

Сын: Корытов Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Корытова Евгения Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Мариамна Григорьевна

Мать ребёнка: Корытова Евгения Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.03.1801

Сын: Корытов Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Корытова Евгения Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Корытова Евгения Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1837
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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