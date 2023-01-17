Корытов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения21.01.1763
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1763
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Марфа Васильевна
Бракосочетание
27.05.1782
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1788
Дочь: Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Корытова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1793
Сын: Корытов Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Корытова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Мариамна Григорьевна
Мать ребёнка: Корытова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1801
Сын: Корытов Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Корытова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Корытова Евгения Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1837