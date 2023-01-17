Корытов Прокопий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.03.1801
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был вышеписанного села Борисоглебского дьячок Михайло Яковлев
Рождение
11.03.1801
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Корытова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
28.01.1829
Сын: Корытов Афанасий Прокопьевич
Мать ребёнка: Корытова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Устина Прокопьевна
Мать ребёнка: Корытова Матрона Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно