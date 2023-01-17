Корытов Прокопий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорытов Прокопий Григорьевич

Корытов Прокопий Григорьевич

avatar

Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.03.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.03.1801
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был вышеписанного села Борисоглебского дьячок Михайло Яковлев
Рождение
11.03.1801

Отец: Корытов Григорий Иванович

Мать: Корытова Евгения Васильевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Корытов Егор Прокопьевич

Мать ребёнка: Корытова Матрона Алексеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.01.1829

Сын: Корытов Афанасий Прокопьевич

Мать ребёнка: Корытова Матрона Алексеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Устина Прокопьевна

Мать ребёнка: Корытова Матрона Алексеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корытова Матрона Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close