Корытова Матрона Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Корытов Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.01.1829
Сын: Корытов Афанасий Прокопьевич
Отец ребёнка: Корытов Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Устина Прокопьевна
Отец ребёнка: Корытов Прокопий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно