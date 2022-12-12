Корытова Матрона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытова Матрона Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Корытов Егор Прокопьевич

Отец ребёнка: Корытов Прокопий Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.01.1829

Сын: Корытов Афанасий Прокопьевич

Отец ребёнка: Корытов Прокопий Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Устина Прокопьевна

Отец ребёнка: Корытов Прокопий Григорьевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корытов Прокопий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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