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Корытов Афанасий Прокопьевич

Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.01.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1829

Отец: Корытов Прокопий Григорьевич

Мать: Корытова Матрона Алексеевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
01.02.1829
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Тоя ж вотчины Сельца Сосновца дворовый человек Василей Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корытова Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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