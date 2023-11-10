Корытов Афанасий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1829
Крещение
01.02.1829
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Тоя ж вотчины Сельца Сосновца дворовый человек Василей Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корытова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно