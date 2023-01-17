Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1761

Сын: Яков Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1766

Дочь: Корытова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1779
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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