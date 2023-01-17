Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1761
Сын: Яков Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1766
Дочь: Корытова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779