дачный посёлок Кочкино, дачный посёлок Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Кочкино

Трушковская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
дачный посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 3 наделов Капраловым Кириллом Григорьевичем, крестьянином д. Кочнино Трушковской вол. Пошехонского у. 1893–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Кочкино Трушковской волости Пошехонского уезда Дмитрием Савельевичем Богомоловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877 Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Кочкино Трушковской волости Пошехонского уезда Семеном Ивановичем Капраловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879–188 Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Кочкино Трушковской волости Пошехонского уезда Ивану Ерастовичу Киселеву, внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 18 Показать все
Дело о взносе денег купеческим сыном Василием Фомичем Шалаевым за крестьянина дер. Кочкино Трушковской волости Пошехонского уезда Луку Иванова в уплату капитального долга Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5209Кочкино, д. вл.при рч. Томше.1515135671
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Трушковская волость
д. КочкиноVII. Смильковское общество143018Борисоглебский приход
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