Кочкино
Трушковская волость, Пошехонский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- дачный посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 3 наделов Капраловым Кириллом Григорьевичем, крестьянином д. Кочнино Трушковской вол. Пошехонского у. 1893–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Кочкино Трушковской волости Пошехонского уезда Дмитрием Савельевичем Богомоловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877 Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Кочкино Трушковской волости Пошехонского уезда Семеном Ивановичем Капраловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879–188 Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Кочкино Трушковской волости Пошехонского уезда Ивану Ерастовичу Киселеву, внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 18 Показать все
Дело о взносе денег купеческим сыном Василием Фомичем Шалаевым за крестьянина дер. Кочкино Трушковской волости Пошехонского уезда Луку Иванова в уплату капитального долга Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5209Кочкино, д. вл.при рч. Томше.1515135671Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КочкиноVII. Смильковское общество143018—Борисоглебский приходПоказать скан