Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1761
Отец: Василий Петрович
Мать: Марфа Яковлевна
Крещение
11.05.1761
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1778
Жена: Анна Прокопьевна
Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно