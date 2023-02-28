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Яков Васильевич

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Место рождения

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

11.05.1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1761

Отец: Василий Петрович

Мать: Марфа Яковлевна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Крещение
11.05.1761
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1778

Жена: Анна Прокопьевна

Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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