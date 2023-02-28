Морданова (Корытова) Зиновия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морданова (Корытова) Зиновия Максимовна

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Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Между 1893 и 1896

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Корытов Максим Григорьевич

Мать: Корытова Анастасия Ильинична

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.02.1850

Муж: Морданов Епимах Маркеллович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители: той же вотчины и деревни крестьяне | По женихе | Нестер Тимофеев и Александр Кузмин | По невесте | Ераст Иоакимов и деревни Котова Антон Васильев
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Громова Соломония Ефимовна

Отец ребёнка: Морданов Епимах Маркеллович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Марданов Григорий Епимахович

Отец ребёнка: Морданов Епимах Маркеллович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Епифанов Степан Ефимович

Отец ребёнка: Морданов Епимах Маркеллович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Марданов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Морданов Епимах Маркеллович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Морданов Афанасий Епимахович

Отец ребёнка: Морданов Епимах Маркеллович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1893 и 1896
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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