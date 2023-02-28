Морданова (Корытова) Зиновия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиМежду 1893 и 1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
11.02.1850
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители: той же вотчины и деревни крестьяне | По женихе | Нестер Тимофеев и Александр Кузмин | По невесте | Ераст Иоакимов и деревни Котова Антон Васильев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Громова Соломония Ефимовна
Отец ребёнка: Морданов Епимах Маркеллович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Марданов Григорий Епимахович
Отец ребёнка: Морданов Епимах Маркеллович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Морданов Епимах Маркеллович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Марданов Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Морданов Епимах Маркеллович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Морданов Афанасий Епимахович
Отец ребёнка: Морданов Епимах Маркеллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1893 и 1896