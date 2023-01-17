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Епифанов Степан Ефимович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Морданов Епимах Маркеллович

Мать: Морданова Зиновия Максимовна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.02.1893

Жена: Епифанова Мария Павловна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе (Борисцево) | Федор Евграфов | Михаил Федоров Голиков | по невесте | Софрон Андреев (Чудиново) | Алекей Матвеев Голиков (Борисцево)
Рождение ребёнка
28.12.1893

Сын: Епифанов Василий Степанович

Мать ребёнка: Епифанова Мария Павловна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
19.11.1899
Церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Московских Ямских слободах, Санкт-Петербург, город, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1902

Сын: Епифанов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Епифанова Мария Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Епифанова Мария Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1905

Дочь: Новикова Александра Степановна

Мать ребёнка: Епифанова Мария Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1907

Дочь: Лукина Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Епифанова Мария Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Мебельный мастер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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