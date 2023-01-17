Епифанов Степан Ефимович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
05.02.1893
Жена: Епифанова Мария Павловна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе (Борисцево) | Федор Евграфов | Михаил Федоров Голиков | по невесте | Софрон Андреев (Чудиново) | Алекей Матвеев Голиков (Борисцево)
Рождение ребёнка
28.12.1893
Сын: Епифанов Василий Степанович
Мать ребёнка: Епифанова Мария Павловна
Крещение
19.11.1899
Церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Московских Ямских слободах, Санкт-Петербург, город, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1902
Сын: Епифанов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Епифанова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Епифанова Мария Павловна
Рождение ребёнка
05.05.1905
Дочь: Новикова Александра Степановна
Мать ребёнка: Епифанова Мария Павловна
Рождение ребёнка
05.03.1907
Дочь: Лукина Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Епифанова Мария Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Мебельный мастер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно