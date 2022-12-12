Новикова (Епифанова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Епифанова) Александра Степановна

Новикова (Епифанова) Александра Степановна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1905

Отец: Епифанов Степан Ефимович

Мать: Епифанова Мария Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
07.05.1905
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Восприемница | Кр. ж. Ярославской г. Р.-Борисоглеб. уезда Понгеловской в. д. Шелепина Клавдия Капитонова Назарова
Рождение ребёнка
После 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил Новиков

Павловское, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил Новиков

Рождение ребёнка
До 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил Новиков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Новиков

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close