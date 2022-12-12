Новикова (Епифанова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения05.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1905
Отец: Епифанов Степан Ефимович
Мать: Епифанова Мария Павловна
Крещение
07.05.1905
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Восприемница | Кр. ж. Ярославской г. Р.-Борисоглеб. уезда Понгеловской в. д. Шелепина Клавдия Капитонова Назарова
Рождение ребёнка
После 1939
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
До 1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Новиков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно