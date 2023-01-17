Епифанова (Павлова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1867
Крещение
04.03.1883
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Деревни Стоянова крестьянин Федор Павлов
Крещение
02.12.1891
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники: | Бессрочноотпускной ряд. солдат д. Стоянова Шаготской вол. Михаил Ксенофонтов Чумичев и той же деревни мещ. дочь дев. Марья Павлова
Бракосочетание
05.02.1893
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе (Борисцево) | Федор Евграфов | Михаил Федоров Голиков | по невесте | Софрон Андреев (Чудиново) | Алекей Матвеев Голиков (Борисцево)
Рождение ребёнка
28.12.1893
Сын: Епифанов Василий Степанович
Отец ребёнка: Епифанов Степан Ефимович
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.02.1902
Сын: Епифанов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Епифанов Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Епифанов Степан Ефимович
Рождение ребёнка
05.05.1905
Дочь: Новикова Александра Степановна
Отец ребёнка: Епифанов Степан Ефимович
Рождение ребёнка
05.03.1907
Дочь: Лукина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Епифанов Степан Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно