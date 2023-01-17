Епифанова (Павлова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова (Павлова) Мария Павловна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Всеволодов Павел Всеволодович

Мать: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
04.03.1883
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Деревни Стоянова крестьянин Федор Павлов
Крещение
02.12.1891
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники: | Бессрочноотпускной ряд. солдат д. Стоянова Шаготской вол. Михаил Ксенофонтов Чумичев и той же деревни мещ. дочь дев. Марья Павлова
Бракосочетание
05.02.1893

Муж: Епифанов Степан Ефимович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе (Борисцево) | Федор Евграфов | Михаил Федоров Голиков | по невесте | Софрон Андреев (Чудиново) | Алекей Матвеев Голиков (Борисцево)
Рождение ребёнка
28.12.1893

Сын: Епифанов Василий Степанович

Отец ребёнка: Епифанов Степан Ефимович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.02.1902

Сын: Епифанов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Епифанов Степан Ефимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Епифанов Степан Ефимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1905

Дочь: Новикова Александра Степановна

Отец ребёнка: Епифанов Степан Ефимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1907

Дочь: Лукина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Епифанов Степан Ефимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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