Лукина (Епифанова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Епифанова) Евдокия Степановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.03.1907

Дата смерти

?.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1907

Отец: Епифанов Степан Ефимович

Мать: Епифанова Мария Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
10.03.1907
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Бракосочетание
1930

Муж: Лукин Иван Никанорович

Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Лукин Валентин Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Никанорович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лукина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Никанорович

Рождение ребёнка
17.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Иван Никанорович

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Куркова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Никанорович

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
?.12.1989
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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