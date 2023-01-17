Лукина (Епифанова) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения05.03.1907
Дата смерти?.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1907
Отец: Епифанов Степан Ефимович
Мать: Епифанова Мария Павловна
Крещение
10.03.1907
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
20.03.1932
Отец ребёнка: Лукин Иван Никанорович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лукина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Никанорович
Рождение ребёнка
17.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Иван Никанорович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Куркова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Никанорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1989
Тольятти, Тольятти, Самарская область